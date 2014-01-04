Путин разрешил проводить митинги в Сочи

Президент России Владимир Путин своим указом определил, что собрания и митинги в Сочи, не связанные с проведением Олимпийских игр, в предстоящие три месяца могут проводиться в тех местах и в то время, которое определит администрация Сочи совместно с МВД и территориальным органом безопасности, сообщает в субботу пресс-служба Кремля, передает РИА Новости.

Уточняется, что эти меры будут действовать в Сочи с 7 января по 21 марта 2014 года на территории и в акватории, в пределах которых введены усиленные меры безопасности по указу президента от 19 августа 2013 года.

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"Установить, что собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования, не связанные с проведением Олимпийских и Паралимпийских игр, могут проводиться в местах и (или) по маршрутам движения участников публичного мероприятия, с количеством участников и во временной интервал, определяемых администрацией муниципального образования город-курорт Сочи по согласованию с соответствующим территориальным органом Министерства внутренних дел Российской Федерации и соответствующим территориальным органом безопасности", - говорится в тексте указа.

Подписанный президентом в субботу указ вносит изменения в указ от 19 августа, который устанавливал запрет на проведение митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, не связанных с проведением Олимпийских игр и Паралимпийских игр, на период с 7 января по 21 марта на тех территориях в Сочи, где введены усиленные меры безопасности.