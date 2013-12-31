В США сошел с рельсов поезд с нефтью (видео)

04:05, 31 декабря 2013
Мир
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Перевозивший нефть товарный состав сошел с рельсов недалеко от американского города Касселтон, штат Северная Дакота, после столкновения с другим поездом.

Поїзд вибух сша Фото Tyler Spriggs via KVLY

Как передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя управления чрезвычайных ситуаций штата Сисели Фонг, ицидент произошел около 14.00 понедельника по местному времени (около 22.00 вторника кск) в полутора километрах к западу от Касселтона, пишет РИА Новости.

Сначала с рельсов сошел поезд, перевозивший партию соевых бобов, после чего в него врезался состав с нефтью. На месте происшествия вспыхнул сильный пожар, произошло по меньшей мере пять мощных взрывов.

По данным телеканала CNN, десять вагонов с нефтью охвачены огнем. Местные власти просят жильцов близлежащих домов оставаться в помещениях. Пожарная служба города обеспокоена, поскольку авария произошла недалеко от завода по производству этилового спирта.

На месте происшествия работают аварийные бригады. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

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