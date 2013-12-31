В США сошел с рельсов поезд с нефтью (видео)
Перевозивший нефть товарный состав сошел с рельсов недалеко от американского города Касселтон, штат Северная Дакота, после столкновения с другим поездом.
Как передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя управления чрезвычайных ситуаций штата Сисели Фонг, ицидент произошел около 14.00 понедельника по местному времени (около 22.00 вторника кск) в полутора километрах к западу от Касселтона, пишет РИА Новости.
Сначала с рельсов сошел поезд, перевозивший партию соевых бобов, после чего в него врезался состав с нефтью. На месте происшествия вспыхнул сильный пожар, произошло по меньшей мере пять мощных взрывов.
По данным телеканала CNN, десять вагонов с нефтью охвачены огнем. Местные власти просят жильцов близлежащих домов оставаться в помещениях. Пожарная служба города обеспокоена, поскольку авария произошла недалеко от завода по производству этилового спирта.
На месте происшествия работают аварийные бригады. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.