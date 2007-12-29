Грузинская оппозиция вышла на митинг против Саакашвили
15:05, 29 декабря 2007Мир
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Люди скандировали имя единого кандидата
Свыше тридцати тысяч сторонников грузинской оппозиции собрались днем 29 декабря на главной площади Тбилиси на митинг протеста против политики действующего руководства страны, сообщает Лента.русо ссылкой на AFP.
Люди стояли с плакатами "Помним 7 ноября" и скандировали имя единого кандидата от оппозиции на предстоящих выборах - Левана Гачечиладзе.
В настоящее время власти не вмешиваются в происходящее.
Досрочные выборы главы грузинского государства должны состояться 5 января 2008 года. Ожидается, что основное соперничество развернется между Михаилом Саакашвили и Леваном Гачечиладзе.
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