Взрыв в Волгограде: Следователи рассматривают версию серии терактов

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

«За последние сутки это уже второй теракт, совершенный в Волгограде. Следствие не исключает, что они могут быть взаимосвязаны, однако сейчас рассматриваются все возможные версии», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту взрыва в троллейбусе в Волгограде областным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 205 и 222 УК РФ (террористический акт и незаконный оборот оружия). Мощный взрыв произошел сегодня около 08.10 в троллейбусе маршрута 15А в Дзержинском районе города. По предварительным данным, не менее 10 человек погибло, 19 пострадали. Троллейбус разрушен полностью.

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В настоящее время на месте происшествия работают специалисты-взрывотехники, следственная группа СК России приступила к первоначальным следственным действиям. Устанавливаются очевидцы и свидетели преступления, изымаются записи с камер видеонаблюдения. Следователи уже приступили к допросам выживших в теракте пассажиров, чье состояние позволяет им общаться со следователями.

Как сообщал УНИАН, в Волгограде, 29 и 30 декабря произошло два теракта. 29 декабря в здании железнодорожного вокзала в Волгограде в результате теракта погибло 17 человек, в том числе сотрудник полиции, более 30 пострадавших госпитализировано, в том числе один ребенок 2004 года рождения.

30 декабря в Волгограде произошел второй за сутки теракт, погибло не менее 10 человек.

Два месяца назад, 21 октября, в результате теракта в автобусе в Волгограде пострадали 43 человека, из них шесть человек погибли, 30 были госпитализированы.