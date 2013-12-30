Жертвами второго взрыва могли стать родственники раненных в первом теракте

«Этим троллейбусом могли двигаться родственники пострадавших во взрыве, который произошел накануне в железнодорожном вокзале Волгограда. Этот троллейбус двигался от той самой больницы, куда вчера доставили пострадавших», - заявил корреспондент в эфире телеканала.

По данным «России 24», сейчас на месте теракта работают взрывотехники, вся территория взята под усиленную охрану, по периметру расставлены многочисленные наряды полиции.

Два взрыва прогремели за два дня в Волгограде. В воскресенье в здании вокзала взорвался смертник - погибли 17 и были ранены более 40 человек.

Второй взрыв прогремел утром в понедельник в троллейбусе города и унес, по последним данным, 12 жизней, еще 28 человек были ранены.

РИА Новости