Почтовые службы США не справилась с рождественскими доставками

Сколько именно посылок не были доставлены в срок, не сообщается, пишет Лента.ру со ссылкой на BBC News.

По словам представителя компании UPS, количество заказов в неделю перед Рождеством превысило запланированные 132 миллиона, сообщает Reuters. Кроме того, работу курьеров затруднили тяжелые погодные условия, установившиеся в последние дни в некоторых штатах. Ожидается, что все рождественские посылки будут доставлены UPS в течение следующего дня.

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В свою очередь представитель FedEx заявил, что компания не доставила в срок лишь небольшой процент от 275 миллионов посылок, запланированных на период с Дня благодарения (28 ноября) до Рождества, но также не назвал точных данных.

Проблемы с доставкой посылок испытали и другие компании, в том числе интернет-магазин Amazon. Сообщается, что в качестве «компенсации за неудобства» компания предоставила пострадавшим клиентам кредит в размере 20 долларов США.