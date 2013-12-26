Премьер Турции заменил 10 министров



"В кабинете министров произошло 10 изменений", — заявил глава правительства. Он объявил о новом составе кабмина после встречи с президентом Турции Абдуллахом Гюлем, а также главами ряда министерств, пишет РИА Новости.

Место вице-премьера занял депутат от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Эмруллах Ишлер, министром транспорта, связи и судоходства назначен депутат от ПСР Карамана Лютфи Эльван, министром юстиции — бывший вице-премьер Бекир Боздаг, министром семьи и социальной политики — Айшенур Ислам, министром по делам ЕС — Мевлют Чавушоглу, министром науки, промышленности и технологии — Фикри Ышык, министром окружающей среды и градостроения — Идрис Гюллюдже, министром экономики — Нихат Зейбекчи, министром молодежи и спорта — Акиф Чагатай Кылыч, министром внутренних дел — Эфкан Ала.

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"Некоторые мои коллеги подали прошение об отставке в связи с происходящими событиями. Некоторые уже оставили свои посты в связи с тем, что стали кандидатами (на предыдущие выборы). Некоторых я сам предложил президенту", — сказал Тайип Эрдоган. Он пожелал новым министрам успешной работы и извинился перед журналистами за поздний новостной повод.

На прошлой неделе турецкая полиция задержала несколько десятков человек — чиновников и их родственников — по подозрению в махинациях с государственными тендерами, превышении должностных полномочий и взяточничестве. Среди них, в частности, оказались сыновья министров экономики Зафера Чаглаяна, внутренних дел Муаммера Гюлера, а также окружающей среды и градостроения Эрдогана Байрактара.

Сразу после начала скандала все три министра заявили о готовности покинуть свои должности. В среду все они поочередно официально заявили об отставке. Впоследствии турецкий премьер отстранил от должности еще семь министров.