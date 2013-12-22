Аль-Каида извинилась за теракт в йеменской больнице с 52 погибшими

Глава йеменского крыла Аль-Каиды заявил, что один из его боевиков не подчинился приказу не нападать на госпиталь, а также на место для молитв, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

«Сейчас мы осознаем свою ошибку и вину. Мы приносим извинения и соболезнования семьям погибших. Мы полностью берем на себя ответственность за произошедшее в госпитале», - цитирует агентство слова командира Аль-Каиды на Аравийском полуострове Кассима аль-Рими.

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Теракт произошел 5 декабря этого года и унес жизни 52 человек, включая семь иностранных граждан из Германии, Индии, Филиппин и Вьетнама. Неизвестные, переодетые в военную форму, подорвали заминированный автомобиль у ворот Минобороны Йемена в районе Баб-эль-Йемен в центре Саны. Затем на территорию комплекса заехал еще один заминированный автомобиль, взрывчатка сдетонировала возле военного госпиталя. За взрывами последовало вооруженное нападение. Йеменское крыло террористической организации Аль-Каида взяло на себя ответственность за нападение.