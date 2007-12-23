Быстро справились: президентские выборы в Узбекистане состоялись
12:05, 23 декабря 2007Мир
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К середине дня проголосовали 60%
Президентские выборы в Узбекистане признаны состоявшимися.
По данным властей, к середине дня проголосовали почти 60% избирателей при минимально необходимой явке в 33%.
Как отмечает радио «Свобода», мало кто сомневается, что победу одержит нынешний Президент Узбекистана Ислам КАРИМОВ, который пребывает у власти уже 18 лет.
Три его соперника - малоизвестные политики, не раз публично выражавшие ему поддержку.
На выборах присутствуют наблюдатели от 30 стран и пяти международных организаций, в том числе и от ОБСЕ (26 человек). Западные журналисты на выборы не допущены.
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