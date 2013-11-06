Генпрокурор США считает, что Сноуден не заслуживает снисхождения властей

Об этом заявил генеральный прокурор США Эрик Холдер в интервью телеканалу CNN, сообщает РИА Новости.

Холдер подчеркнул, что не поддерживает призывы сторонников Сноудена к американским властям проявить снисхождение к его разоблачениям деятельности американских спецслужб. По его словам, механизмы, которые использовал Сноуден для обнародования секретных данных, ”не заслуживают снисхождения”.

”Я считаю, что он определенно нарушил закон и нанес вред стране, в любви к которой он признается”, - сказал прокурор.

Читайте также: США отвергли просьбу Сноудена о помиловании

Холдер добавил, что Сноудену следовало воспользоваться другими каналами для того, чтобы сообщить о своих подозрениях в отношении деятельности американских спецслужб. Например, он бы мог подать иск в суд, заявил Холдер. Несмотря на то, что генеральный прокурор заявляет о необходимости наказать Сноудена, он в то же время считает, что обнародованная им информация дала толчок важной дискуссии в американском обществе о том, как одновременно гарантировать неприкосновенность частной жизни и безопасность американцев.

Ранее похожую точку зрения выразила глава комитета Сената США по разведке Дайэнн Файнстайн. Она считает, что Сноуден упустил возможность обратиться к Конгрессу по поводу работы Агентства национальной безопасности, передав секретные документы для публикации в СМИ.

Сноуден в 2013 году распространил информацию о программах слежки американских спецслужб, в США его обвиняют в незаконном разглашении секретных сведений. Он прибыл в Россию в июне транзитом из Гонконга, но задержался в московском аэропорту ”Шереметьево”. 1 августа Сноудену было предоставлено убежище в России сроком на год, а с ноября он получил работу по поддержке крупного российского сайта.