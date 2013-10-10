Обама резко раскритиковал республиканцев из-за застоя в бюджетных переговорах

Президент США Барак Обама в среду вечером дал серию интервью небольшим телеканалам в Вашингтоне, Ричмонде (штат Виргиния), Филадельфии (штат Пенсильвания) и Тампе (штат Флорида), резко раскритиковав республиканцев в конгрессе за тупиковую ситуацию в бюджетных переговорах.

Федеральные учреждения в США частично закрыты с 1 октября из-за отсутствия принятого бюджета, а 17 октября стране грозит технический дефолт, если не будет поднят "потолок" госдолга, сообщает РИА Новости.

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"Никто пока что не объяснил мне, почему надо закрывать правительство, чтобы провести переговоры, и никто не объяснил, почему надо грозить кредитоспособности США, чтобы провести переговоры", - заявил Обама. По его словам, возможный технический дефолт станет "разрушительным ударом, который будет иметь долговременные последствия".

Президент повторил, что возмущен ситуацией, когда правительство из-за бюджетного коллапса не может заплатить за похороны ветеранов, и пообещал исправить ситуацию."Теория, что надо закрывать правительство в качестве тактики на переговорах, вообще не должна существовать. Это плохая услуга всем мужчинам и женщинам, которые носят форму, и всем ветеранам, которые принесли жертвы ради нашей свободы", - заявил Обама.

Президент США планирует в четверг провести переговоры с республиканцами из палаты представителей и демократами из сената.