Президент Афганистана назвал военную операцию НАТО безрезультатной

Президент Афганистана Хамид Карзай раскритиковал деятельность международной коалиции войск под руководством НАТО, которая более десяти лет находилась в стране, но так и не смогла наладить работу механизмов, обеспечивающих безопасность в регионе.

"В сфере безопасности вся деятельность НАТО причинила Афганистану множество страданий, унесла множество жизней, но не дала результатов, так как в стране по-прежнему небезопасно", - заявил президент республики. По его словам, силы альянса неправильно оценили ситуацию и вместо ударов по убежищам террористов в Пакистане проводили рейды по афганским деревням, сообщает РИА Новости.

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"Я не испытываю радости от того, что могу сказать: у нас бывает безопасно. Это не то, чего мы добивались. Мы хотели обезопасить себя полностью и окончательно завершить войну с терроризмом", - сообщил Карзай, комментируя намеченный на конец года вывод основного контингента международных войск.

Через полгода в Афганистане запланировано проведение президентских выборов. Карзай обязан уступить место главы государства. Среди уже зарегистрированных кандидатов существуют различия в подходах к диалогу с западом, а также группами вооруженных исламистов внутри страны.