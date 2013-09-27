СМИ: 13 человек погибли под обломками обрушенного здания в Мумбаи (фото)

Под завалами могут находиться десятки людей, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NDTV.

Ранее сообщалось об пяти погибших. Из-под завалов извлечены и направлены в больницы 19 человек.

Спасательная операция в последние часы замедлилась из-за проливных дождей. На месте трагедии находятся не менее 12 пожарных машин, спасатели, полицейские, представители властей. Здание было построено в 1980 году. Как отмечают местные СМИ, власти знали о том, что дом находится в ветхом состоянии.

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Обрушения зданий происходят в Индии нередко. Как правило, речь идет о постройках, возведенных с нарушениями правил безопасности или вовсе нелегально. Так, в апреле в городе Тхане вблизи Мумбаи при обрушении нелегально построенного многоэтажного здания погибли более 70 человек.

В июне 10 человек погибли в Мумбаи при обрушении здания в районе Махим.