Сирийская армия наступает на захваченный исламистами христианский город
Сирийская армия в воскресенье начала наступательную операцию по освобождению христианского города Маалюля.
По официальным данным, в настоящее время в городе находится около 2 тысяч вооруженных членов исламистских группировок Джабхатан-Нусра и Лива-аль-Ислам, передает РИА Новости.
Непримиримые исламисты атаковали Маалюлю в четверг. После двух дней боев в субботу армия отступила и вышла из города, обеспечив прикрытие для бегства из него мирных граждан.
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«Боевики заняли позицию в горной части города, оттуда снайперы ведут огонь, они находятся в монастыре Святой Фёклы - гостинице Сатир», - заявил командующий операцией, офицер сирийской армии.
Он отметил, что сложность операции заключается в том, что военные не имеют права вести огонь из танков и пушек по культовым зданиям, независимо от конфессии, к которой они относятся, будь то христианский храм или мечеть.
По словам военных, в субботу большая часть мирных жителей покинула город, однако они не исключают, что какая-то их часть находится в заложниках у исламистов.