В Японии эвакуируют тысячи человек из-за мощных ливней

По данным национального метеорологического управления страны, рекомендация касается 2100 жилых домов.

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Власти отмечают, что в населенном пункте Така, где было объявлено предупреждение, есть угроза разлива рек, сообщает ИТАР-ТАСС.

В то же время в городе Нанао префектуры Исикава предупреждение об эвакуации в связи с угрозой паводков получили более 1,6 тыс. человек (585 жилых домов).

Власти ожидают, что в некоторых районах в течение часа выпадет до 80 мм осадков. К утру вторника, по оценкам синоптиков, на Сикоку выпадет до 200 мм осадков, на Кюсю - до 150 мм. На юго-западе, на северо-западе и на северо- востоке Хонсю ожидается до 100 мм осадков.