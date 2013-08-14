В США вооруженный мужчина взял в заложники сотрудников банка

На данный момент злоумышленник отпустил женщину, переговорщики пытаются добиться освобождения остальных.

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Инцидент произошел в городе Сент-Джозеф, передает Associated Press. По данным полиции, 20-летний преступник имеет при себе автоматическое оружие, сообщает Росбалт.

Его семья, как известно полицейским, владеет расположенным напротив здания банка магазином.

Отмечается, что преступник выдвинул ряд требований. Подробности пока не уточняются.