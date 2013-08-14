В США вооруженный мужчина взял в заложники сотрудников банка
07:30, 14 августа 2013Мир
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Вооруженный мужчина взял в заложники трех сотрудников банка в американском штате Луизиана.
Преступник выдвинул ряд требований / Фото : gavailer.livejournal.com
На данный момент злоумышленник отпустил женщину, переговорщики пытаются добиться освобождения остальных.
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Инцидент произошел в городе Сент-Джозеф, передает Associated Press. По данным полиции, 20-летний преступник имеет при себе автоматическое оружие, сообщает Росбалт.
Его семья, как известно полицейским, владеет расположенным напротив здания банка магазином.
Отмечается, что преступник выдвинул ряд требований. Подробности пока не уточняются.
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