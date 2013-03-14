В России мужчина взял в заложники двух учениц колледжа

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

«По имеющейся информации, 14 марта примерно в 14 часов неизвестный мужчина под угрозой предмета, похожего на пистолет, закрылся в одной из учебных аудиторий вместе с двумя сотрудниками колледжа – преподавателем и вахтером, а также двумя учащимися», - говорится в сообщении.

На место происшествия выехали сотрудники регионального следственного управления СК России, территория колледжа оцеплена отрядом спецназа, соблюдаются все необходимые меры безопасности.

С мужчиной проводятся переговоры, на текущий момент он выдвинул требование о доставке ему еды и напитков.

В тоже время по данным полиции Астраханской области, у злоумышленника находится коробка с взрывным устройством. Введен план действий полиции при захвате заложников. Здание оцеплено нарядами полиции, проведена эвакуация учащихся, персонала и лиц, находящихся в соседних зданиях.