В России петиция против антипиратского закона набрала 100 тысяч голосов

Об этом сообщает РИА Новости.

Петиция, призывающая к отмене закона о защите интеллектуальных прав в интернете, была размещена Пиратской партией России совместно с Ассоциацией пользователей интернета и проектом "Роскомсвобода" 4 июля 2013 года. Для рассмотрения экспертами правительства инициативе необходимо было собрать минимум 100 тысяч голосов. "Антипиратский"закон вступил в силу с 1 августа.

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"Мы считаем, что данный закон направлен не столько против распространения нелегального контента, сколько против развития Интернета в России, нацелен на его разрушение, а также ущемляет интересы национальной интернет-индустрии и права интернет-общественности", - написано в петиции.

"Цель петиции, помимо отмены данного закона, - принуждение к переговорам и составление нового общественного договора с учетом мнения всех сторон, в том числе пользователей", - сказал председатель Пиратской партии России Павел Рассудов.

"Инициатива, получившая в ходе голосования необходимую поддержку (набравшая 100 000 голосов), направляется в экспертную рабочую группу. В данном случае группу федерального уровня, которую возглавляет министр Михаил Абызов", - сообщил в свою очередь президент Фонда информационной демократии Илья Массух. Он отметил, что по результатам рассмотрения инициативы экспертная рабочая группа не более чем за два месяца должна подготовить заключение и решение о разработке соответствующего нормативного правового акта или принятии иных мер по реализации инициативы.

Инициатива Пиратской партии преодолела 100-тысячный порог за месяц и одну неделю.