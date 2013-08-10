СМИ: В Москве арестовали украинца, подозреваемого в жестоком тройном убийстве

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ.

Как ранее сообщалось, три расчлененных тела обнаружили в пятницу в квартире на Автозаводской улице в Москве. По данному факту возбуждено уголовное дело, задержаны двое подозреваемых: один - непосредственно в убийстве, другой - в сокрытии следов преступления.

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"Сегодня по ходатайству следствия подозреваемому в совершении указанного преступления 39-летнему мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным источника агентства в правоохранительных органах столицы, подозреваемый в убийстве, гражданин Украины, металлическим прутом убил снимавших комнату троих мужчин из-за долга по оплате жилья. Следы преступления он пытался скрыть с помощью знакомого, который также является гражданином Украины.