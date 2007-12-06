Кандидат в президенты Грузии пытался повеситься

Патрульная полиция пресекла в Тбилиси попытку самоубийства претендента на пост президента Грузии Шалвы Церцвадзе.

Патрульные вытащили его из петли, в которую он уже просунул голову.

Самоубийство Церцвадзе пытался осуществить у посольства Германии в Тбилиси. Он заявил журналистам, что откажется от гражданства Грузии, если ему не предоставят эфирное время на телевидении.

Ш.Церцвадзе сообщил, что вновь повторит свою попытку самоубийства, так как у него "нет другого пути", сообщают «Известия».

Однако, по его словам, он готов отказаться от своего замысла, если ему предоставят политическое убежище в одной из стран Запада.