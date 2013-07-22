В России гражданина Украины оштрафовали на 30 тыс. долл. за попытку дать взятку

«Собранные следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора гражданину Украины 65-летнему Виктору Соловьеву. Он признан в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий (бездействия)», - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что Соловьев лично передал взятку в виде денег в сумме 25 тыс руб (около 800 долл.) начальнику линейного отделения полиции Архангельского линейного отделения Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Так, сотрудниками транспортной полиции был выявлен факт нарушения одиннадцатью гражданами Украины режима пребывания в Российской Федерации при осуществлении трудовой деятельности в качестве рабочих. Они занимались ремонтными работами на очистных сооружениях на территории локомотивного депо Сольвычегодск (поселок Вычегодский Архангельской области) при отсутствии патента, и тем самым совершили административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.18.10 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации – нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации. Соловьев, давая взятку, рассчитывал склонить полицейского к неправомерному бездействию и тем самым помочь своим соотечественникам избежать административной ответственности. Сотрудник полиции от полученной взятки отказался и сообщил о коррупционном предложении своему руководству.

Приговором суда Соловьеву назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн руб.