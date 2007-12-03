Уго Чавес проиграл референдум

08:02, 03 декабря 2007
Мир
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Президенту не удалось расширить полномочия

Уго Чавес проиграл референдум в Венесуэле. Чуть больше половины граждан страны проголосовали против его конституционной реформы, которая должна была расширить президентские полномочия. Об этом объявил Национальный избирательный совет после подсчета 90% бюллетеней.

Чавес предлагал отменить ограничения на переизбрание одного и того же человека на пост главы государства.

Эхо Москвы

 

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