Пражское метро понемногу возвращается к работе
02:41, 05 июня 2013Мир
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Пражское государственное транспортное предприятие открывает для пассажиров пять станций метрополитена, закрытых ранее из-за угрозы наводнения.
Прага, наводнение
Так сообщает Чешское информагентство ЧТК со ссылкой на генерального директора предприятия Милана Кржистека.
"На линии A будет открыта станция "Музей", на линии B станции "Смиховский вокзал", "Колбенова", "Высочанска" и "Чешскоморавска"", - передает его слова РИА Новости.
По словам директора , решение об открытии для пассажиров других станций будет зависеть от ситуации на Влтаве и её притоках.
Предполагается, что в среду поезда будут проезжать без остановки закрытые восемь станций в центре чешской столицы.
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