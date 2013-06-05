Пражское метро понемногу возвращается к работе

02:41, 05 июня 2013
Мир
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Пражское государственное транспортное предприятие открывает для пассажиров пять станций метрополитена, закрытых ранее из-за угрозы наводнения.

Прага, наводнение

Так сообщает Чешское информагентство ЧТК со ссылкой на генерального директора предприятия Милана Кржистека.

"На линии A будет открыта станция "Музей", на линии B станции "Смиховский вокзал", "Колбенова", "Высочанска" и "Чешскоморавска"", - передает его слова РИА Новости.

По словам директора , решение об открытии для пассажиров других станций будет зависеть от ситуации на Влтаве и её притоках.

Предполагается, что в среду поезда будут проезжать без остановки закрытые восемь станций в центре чешской столицы.

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