Пражское метро понемногу возвращается к работе

Так сообщает Чешское информагентство ЧТК со ссылкой на генерального директора предприятия Милана Кржистека.

"На линии A будет открыта станция "Музей", на линии B станции "Смиховский вокзал", "Колбенова", "Высочанска" и "Чешскоморавска"", - передает его слова РИА Новости.

По словам директора , решение об открытии для пассажиров других станций будет зависеть от ситуации на Влтаве и её притоках.

Предполагается, что в среду поезда будут проезжать без остановки закрытые восемь станций в центре чешской столицы.