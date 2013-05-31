Узбекистан присоединился к ЗСТ СНГ

Узбекистан стал девятым членом зоны свободной торговли, передает РИА Новости.

Договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ был подписан 18 октября 2011 года восемью странами - Россией, Арменией, Беларусью, Казахстаном, Киргизией, Молдовой, Таджикистаном и Украиной. Еще три страны - Азербайджан, Туркмения и Узбекистан - выразили желание дополнительно проработать вопрос о присоединении к договору. Не ратифицировали договор пока только Киргизия и Таджикистан, но процедура находится в стадии завершения.

«Договор обеспечит необходимые условия для полноценного и эффективного функционирования зоны свободной торговли на пространстве СНГ и создаст благоприятные условия для дальнейшего углубления интеграции на основе норм Всемирной торговой организации», - отмечает российское агентство.