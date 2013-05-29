Moody`s изменило прогноз по банковской системе США

Прогноз изменен с "негативного" на "стабильный" на фоне продолжительного улучшения экономической среды, а также снижения риска убытков банков в связи с неоднозначными экономическими условиями. Об этом говорится в релизе Moody's.

Прогноз оставался "негативным" с 2008 г.

Согласно прогнозам Moody's, рост ВВП в США в 2013-2014гг. составит 1,5-2,5% на фоне снижения уровня безработицы до 7%.

Система низких процентных ставок, по мнению аналитиков Moody's, станет залогом улучшения показателей американских банков в течение следующих 12-18 месяцев. Низкие процентные ставки способствуют росту занятости в частном бизнесе и уже оказали положительное влияние на показатели качества активов банков, где сейчас вычеты из прибыли приближаются к докризисным уровням, замечает РосБизнесКонсалтинг.