В Руанде рухнул дом: около ста человек остаются под завалами
21:16, 14 мая 2013Мир
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Около ста человек оказались под завалами сегодня в результате обрушения строящегося жилого дома на северо-востоке Руанды.
Под обломками могут оказаться как строители, так и случайные прохожие / Фото: tonkosti.ru
Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщила представитель национальной службы реагирования на чрезвычайные ситуации Серафин Мукантабана.
По ее данным, обнародованные данные - оценочные, точное число пострадавших выясняется. Под обломками могут оказаться как строители, так и случайные прохожие. Начат разбор завалов.
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