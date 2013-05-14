В Руанде рухнул дом: около ста человек остаются под завалами

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщила представитель национальной службы реагирования на чрезвычайные ситуации Серафин Мукантабана.

По ее данным, обнародованные данные - оценочные, точное число пострадавших выясняется. Под обломками могут оказаться как строители, так и случайные прохожие. Начат разбор завалов.