В России микроавтобус врезался в МАЗ: 10 погибших, 9 раненых

08:25, 14 мая 2013
Мир
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Десять человек погибли и девять ранены в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Пензенской области во вторник.

Под Пензой погыбли 10 человек / Фото: maps.google

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-центра МВД России.

"По уточненным данным, погибли 10 человек. Еще девять получили ранения", - сказал собеседник агентства.

В МВД уточнили, что авария произошла на 260-м километре автодороги Тамбов-Пенза в 18 километрах от Пензы.

"Микроавтобус Ford, рассчитанный на 13 мест, перевозил 18 пассажиров. По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с МАЗом", - сообщили в министерстве.

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