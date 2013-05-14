В России микроавтобус врезался в МАЗ: 10 погибших, 9 раненых
08:25, 14 мая 2013Мир
2080
Десять человек погибли и девять ранены в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Пензенской области во вторник.
Под Пензой погибли 10 человек / Фото: maps.google
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-центра МВД России.
"По уточненным данным, погибли 10 человек. Еще девять получили ранения", - сказал собеседник агентства.
В МВД уточнили, что авария произошла на 260-м километре автодороги Тамбов-Пенза в 18 километрах от Пензы.
"Микроавтобус Ford, рассчитанный на 13 мест, перевозил 18 пассажиров. По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с МАЗом", - сообщили в министерстве.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter