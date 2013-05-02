Обама выдвинул кандидатуру миллиардерши на пост главы Минторга США

По словам главы государства, она "является одним из наиболее выдающихся бизнес-лидеров страны".

Одна из самых богатых женщин США, 53-летняя Прицкер считается давней знакомой президента Соединенных Штатов, а ее состояние оценивается в 1,85 млрд долларов. Именно она привлекла сотни тысяч долларов на обе предвыборные президентские кампании Обамы. При одобрении ее кандидатуры сенатом, Прицкер сменит на посту главы минторга США Ребекку Бланк, сообщает ИТАР-ТАСС.

Также глава Белого дома выдвинул кандидатуру заместителя помощника президента по национальной безопасности Майкла Фромана на должность представителя США на торговых переговорах. "Он зарекомендовал себя одним из ведущих мировых экспертов в области глобальной экономики", - подчеркнул Обама.

50-летний Фроман уже несколько лет курирует в Совете национальной безопасности страны вопросы внешней торговли. Теперь он может сменить на этом посту Деметриоса Марантиса.