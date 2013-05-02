Обама выдвинул кандидатуру миллиардерши на пост главы Минторга США
Президент США Барак Обама выдвинул сегодня кандидатуру миллиардерши из Чикаго Пенни Прицкер на пост министра торговли.
По словам главы государства, она "является одним из наиболее выдающихся бизнес-лидеров страны".
Одна из самых богатых женщин США, 53-летняя Прицкер считается давней знакомой президента Соединенных Штатов, а ее состояние оценивается в 1,85 млрд долларов. Именно она привлекла сотни тысяч долларов на обе предвыборные президентские кампании Обамы. При одобрении ее кандидатуры сенатом, Прицкер сменит на посту главы минторга США Ребекку Бланк, сообщает ИТАР-ТАСС.
Также глава Белого дома выдвинул кандидатуру заместителя помощника президента по национальной безопасности Майкла Фромана на должность представителя США на торговых переговорах. "Он зарекомендовал себя одним из ведущих мировых экспертов в области глобальной экономики", - подчеркнул Обама.
50-летний Фроман уже несколько лет курирует в Совете национальной безопасности страны вопросы внешней торговли. Теперь он может сменить на этом посту Деметриоса Марантиса.