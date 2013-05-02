Сын бывшего лидера Ливии Каддафи предстал перед судом

Ливийские СМИ распространили фотографию, на которой Сейф аль-Ислам в синем тюремном костюме стоит за решеткой в окружении двух полицейских. Это его второе появление в зале суда с января текущего года, сообщает РИА Новости.

Председатель суда принял решение о переносе судебного заседания на 19 сентября по просьбе адвоката защиты, который намерен детально ознакомиться со всеми обстоятельствами этого дела. Летом 2012 года сотрудники Международного уголовного суда (МУС) прибыли в Ливию для встречи с Сейф аль-Исламом. Однако ливийские власти заявили, что в ходе встречи сотрудники МУС пытались передать ему запрещенные материалы. После этого сыну Каддафи были предъявлены новые обвинения в "подрыве национальной безопасности", попытке бегства из тюрьмы и оскорблении национального флага.

Сын Муамара Каддафи Сейф аль-Ислам долгое время считался его вероятным преемником на посту лидера Ливии. Он принимал активное участие в управлении страной, в частности, во время внутреннего кризиса и последовавшей атаки авиации НАТО, которая в итоге привела к падению режима Каддафи. Сейф аль-Ислам был схвачен боевиками Зинтана в ноябре 2011 года. С тех пор он содержится в тюрьме этого города.

Самый младший из сыновей - 29-летний Сейф аль-Араб, а также трое внуков Муамара Каддафи в ночь на 1 мая 2011 года стали жертвами авиаударов НАТО. Еще один сын Хамис, командовавший одним из подразделений сил безопасности, погиб в боях с повстанцами. Жена Каддафи Сафия, дочь Аиша и сыновья Мухаммад (от первого брака) и Ганнибал сумели выбраться заграницу. Другой сын Каддафи Саади бежал из Ливии в Нигер в середине сентября 2011 года.