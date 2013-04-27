Украинский миротворческий контингент в Конго вырастет до 250 человек

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины со ссылкой на начальника армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-майора Валентина Пистрюгу.

В частности, по его словам, основной особенностью нынешней ротации является введение в отряд 4 вертолетов Ми-8 и увеличение миротворческого контингента до 250 человек.

«К руководству государства обратились представители Миссии ООН с предложением усилить отряд вертолетами Ми-8. Потребность в них есть, ведь основная их функция – это перевозка личного состава и грузов. Сегодня для Миссии ООН в ДР Конго это актуально. В соответствии с этим возникает потребность в обеспечении обслуживания вертолетов, что приведет к увеличению количества личного состава отряда», – отметил В.Пистрюга.

Вместе с тем, по его словам, это никак не повлияет на функции украинского вертолетного отряда. Задачи будут те же – авиационное сопровождение и авиационная поддержка сил Миссии ООН, патрулирование границ ДР Конго и ведение воздушной разведки. Добавится лишь грузоперевозка, сообщил он.

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Характерным признаком 3-й ротации является и ограничение (до двух раз) пребывания в составе Миссий личного состава на протяжении всей службы в Вооруженных силах, отметил В.Пистрюга. Поэтому, по его словам, в начале боевого слаживания пришлось заменить кандидатов на должности, которые не соответствуют указанным требованиям. Планируется несколько трансформировать и систему подготовки будущих миротворцев, и увеличить сроки пребывания контингента в составе Миссии.

По мнению генерал-майора, целенаправленная подготовка личного состава отряда должна проводиться 6-7 месяцев. Сюда входит языковая подготовка в течение 3-4 месяцев, которая сегодня является основой для работы в Миссии ООН летного состава, наземных служб и управления отряда, а также отпуска летного состава, прохождение летно-врачебной комиссии, подготовка летного состава в Центре подготовки и выживания в Судаке, боевое слаживание в составе отряда и проверка готовности к выполнению заданий.

Кроме того, в армейской авиации Сухопутных войск предложили увеличить сроки пребывания отряда в Миссии ООН до 9 месяцев, и взять за основу комплектование отряда из одной части, которая будет готовить личный состав, отвечать за уровень подготовки, провожать и встречать своих миротворцев.

Учитывая эти нововведения, боевое слаживание 3-й ротации 18-го отдельного вертолетного отряда ВС Украины будет продлено до конца апреля. Сертификация и ротация украинских миротворцев в Демократическую Республику Конго запланирована на июнь этого года, сообщили в Минобороны.

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Как сообщал УНИАН, в июле 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «Об одобрении решения Президента Украины о направлении миротворческого контингента для участия Украины в Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго», внесенный Президентом.

Финансирование расходов, связанных с участием Украины в Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго, будет осуществляться за счет средств государственного бюджета с последующим возмещением этих расходов Организацией Объединенных Наций.

По закону, предусмотрено направить в Конго миротворческий контингент общей численностью до 250 военнослужащих.