В Бангладеш обрушилась 8-этажная фабрика: 150 человек погибло

09:06, 25 апреля 2013
Мир
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149 человек погибли, более 1 тыс получили ранения в результате обрушения 8-этажного здания фабрики в городе Савар в 30 км от столицы Бангладеш - Дакки.

Спасатели продолжают извлекать пострадавших из-под завалов / Кадр : ТАСС ТВ

Об этом сегодня сообщает ИТАР-ТАСС по информации местных СМИ.

Спасатели продолжают извлекать пострадавших из-под завалов, где еще остается много людей.

Как заявил ранее представитель полиции, владельцы здания знали об аварийном состоянии объекта, но не приняли никаких мер. Во вторник в одной из стен была обнаружена трещина.

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