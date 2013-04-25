В Бангладеш обрушилась 8-этажная фабрика: 150 человек погибло
09:06, 25 апреля 2013Мир
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149 человек погибли, более 1 тыс получили ранения в результате обрушения 8-этажного здания фабрики в городе Савар в 30 км от столицы Бангладеш - Дакки.
Спасатели продолжают извлекать пострадавших из-под завалов / Кадр : ТАСС ТВ
Об этом сегодня сообщает ИТАР-ТАСС по информации местных СМИ.
Спасатели продолжают извлекать пострадавших из-под завалов, где еще остается много людей.
Как заявил ранее представитель полиции, владельцы здания знали об аварийном состоянии объекта, но не приняли никаких мер. Во вторник в одной из стен была обнаружена трещина.
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