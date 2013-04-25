В Бангладеш обрушилась 8-этажная фабрика: 150 человек погибло

Об этом сегодня сообщает ИТАР-ТАСС по информации местных СМИ.

Спасатели продолжают извлекать пострадавших из-под завалов, где еще остается много людей.

Как заявил ранее представитель полиции, владельцы здания знали об аварийном состоянии объекта, но не приняли никаких мер. Во вторник в одной из стен была обнаружена трещина.