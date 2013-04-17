Медведев заговорил о возможном возврате в России летнего времени
15:00, 17 апреля 2013Мир
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил оставить зимнее время, однако подчеркнул, что "это не значит, что вопрос закрыт навсегда".
Медведев не считает вопрос закрытым навсегда
"Я считаю, что нам не нужно бесконечно дергаться. Правительство свою позицию определило. Давайте посмотрим, поживем с этим временем, но это не значит, что этот вопрос закрыт раз и навсегда", - сказал Медведев, выступая в Госдуме, передает РИА Новости.
Он добавил, что по данному вопросу проводилось немало исследований, и количество сторонников и противников возврата к зимнему времени в обществе делится примерно поровну.
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