Медведев заговорил о возможном возврате в России летнего времени

"Я считаю, что нам не нужно бесконечно дергаться. Правительство свою позицию определило. Давайте посмотрим, поживем с этим временем, но это не значит, что этот вопрос закрыт раз и навсегда", - сказал Медведев, выступая в Госдуме, передает РИА Новости.



Он добавил, что по данному вопросу проводилось немало исследований, и количество сторонников и противников возврата к зимнему времени в обществе делится примерно поровну.