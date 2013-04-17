СМИ: Израильский курорт Эйлат подвергся ракетному обстрелу

09:47, 17 апреля 2013
Мир
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Израильская полиция ищет места падения реактивных снарядов в районе курортного города Эйлата, где в среду утром сработала сирена тревоги и были слышны несколько взрывов.

В городе сработала сирена воздушной тревоги / Фото: wikipedia.org

Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель правоохранительных органов Мики Розенфельд.

Информации о пострадавших, по его словам, пока не поступало. "В городе сработала сирена воздушной тревоги и были слышны несколько взрывов. Сейчас город и его окрестности обыскивают сотрудники нашей взрывотехнической службы", - сказал собеседник агентства.

Он не подтвердил сообщения ряда СМИ о том, что саперы уже нашли фрагмент разорвавшейся ракеты.

Самый южный город Израиля, расположенный на побережье Красного моря, где отдыхают тысячи туристов, в том числе из СНГ, в прошлом неоднократно становились мишенью для обстрелов с территории Синайского полуострова, принадлежащего Египту.

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