В Лондоне похоронят Маргарет Тэтчер

Гроб с телом «Железной леди» провезут по улицам столицы Великобритании в собор святого Павла, сообщает Радио Свобода.

Участие в панихиде примут более двух тысяч человек, среди которых британская королева Елизавета, бывшие госсекретари США Генри Киссинджер, Джордж Шульц и Джеймс Бейкер, другие чиновники из десятков стран мира.

Маргарет Тэтчер умерла 8 апреля в возрасте 87 лет. Она была первой и до сих пор единственной женщиной во главе правительства Великобритании.