В Лондоне похоронят Маргарет Тэтчер
08:55, 17 апреля 2013Мир
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Сегодня в Лондоне состоится прощание с Маргарет Тэтчер, премьер-министром Великобритании в 1979-1990 годах.
Британцы попрощаются с Тэтчер / Фото: sheisnyc.com
Гроб с телом «Железной леди» провезут по улицам столицы Великобритании в собор святого Павла, сообщает Радио Свобода.
Участие в панихиде примут более двух тысяч человек, среди которых британская королева Елизавета, бывшие госсекретари США Генри Киссинджер, Джордж Шульц и Джеймс Бейкер, другие чиновники из десятков стран мира.
Маргарет Тэтчер умерла 8 апреля в возрасте 87 лет. Она была первой и до сих пор единственной женщиной во главе правительства Великобритании.
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