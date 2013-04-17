При взрыве в Бостоне погиб гражданин Китая
05:55, 17 апреля 2013Мир
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Один из трех погибших в результате взрывов в Бостоне является гражданином Китая.
Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на консульство КНР в Нью-Йорке.
Представитель пресс-службы китайского консульства сообщил агентству, что один гражданин Китая погиб, еще один ранен в результате взрывов в Бостоне. Пострадавший находится в стабильном состоянии.
Ранее сообщалось, напоминает РИА Новости, что в результате взрывов погиб 8-летний Мартин Ричард (Martin Richard) из Бостона, 29-летняя Кристл Кэмпбелл (Krystle Campbell) из города Медфорд (Medford) и выпускник Бостонского университета. Как сообщает агентство, родственники погибшего студента просили не называть его имя.
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