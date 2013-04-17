При взрыве в Бостоне погиб гражданин Китая

Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на консульство КНР в Нью-Йорке.

Представитель пресс-службы китайского консульства сообщил агентству, что один гражданин Китая погиб, еще один ранен в результате взрывов в Бостоне. Пострадавший находится в стабильном состоянии.

Ранее сообщалось, напоминает РИА Новости, что в результате взрывов погиб 8-летний Мартин Ричард (Martin Richard) из Бостона, 29-летняя Кристл Кэмпбелл (Krystle Campbell) из города Медфорд (Medford) и выпускник Бостонского университета. Как сообщает агентство, родственники погибшего студента просили не называть его имя.