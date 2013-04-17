Европарламент ограничил бонусы для банкиров

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было одобрено сегодня на сессии Европарламента в Страсбурге.

За него проголосовали 595 депутатов, против – 40, воздержались – 76.

Пакет реформ в банковском секторе предусматривает, что бонусы банкирам по итогам года не могут превышать их годовую зарплату. В отдельных случаях, бонусы могут быть удвоены, однако для принятия такого решения понадобится большинство акционеров.

Кроме того, одобренный пакет предусматривает ужесточенные требования к надежности капитала банков, а также требует раскрытия банками информации относительно полученной прибыли, оплаченных налогов и полученных субсидий в каждой стране функционирования, а также годовой оборот и количество работников.

Предусматривается, что после того, как новые правила будут формально утверждены Советом ЕС, они вступят в силу с 2014 года.