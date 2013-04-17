Возросло число пострадавших при взрывах в Бостоне

Так передает телеканал CNN со ссылкой на местные больницы.

Министр национальной безопасности США Джанет Наполитано ранее заявила, что не располагает данными о том, что взрывы в Бостоне являются частью более масштабного террористического плана. Однако по ее словам, повышенные меры безопасности все еще действуют на транспортных узлах, так как власти предпочитают "перестраховаться".

Между тем исполнительный директор Бостонской легкоатлетической ассоциации Томас Грилк заявил, что взрывы на финише Бостонского марафона-2013 никак не повлияют на проведение соревнования в будущем году.

"Мы намерены продолжать эту традицию и провести в 2014-м году 118-й Бостонский марафон", - заявил он на специально созванной пресс-конференции.

Отвечая на вопрос о ходе расследования, он сообщил, что на данный момент организаторы марафона сотрудничают с федеральными службами США, и что ограничен в предоставлении какой-либо информации.

"Бостон силен, Бостон жизнеспособен и он сделал нас чрезвычайно гордыми за последние 24 часа, - цитирует РИА Новости. - Бостонский марафон имеет глубокие традиции, он неотъемлемая часть истории нашего общества".

Бостонский марафон (англ. Boston Marathon) впервые был проведён в День Патриотов в 1897 году. С тех пор в третий понедельник апреля проводятся забеги на 42 км 195 м, со временем ставшие одними из престижнейших в мире: количество участников - 20-30 тысяч, зрителей - свыше полумиллиона. В последние десятилетия кроме главной дистанции проводятся другие забеги: полумарафон, забег на 5 км, детский марафон.