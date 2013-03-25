Оман приютил семью Каддафи

Об этом сообщил сегодня представитель правительства султаната, передает ИТАР-ТАСС.

Он уточнил, что убежище получили вдова Каддафи Сафия, а также дочь Аиша, сыновья Мухаммед и Ганнибал вместе со своими детьми. Ранее все они проживали в Алжире, куда бежали в 2011 году во время военных действий между сторонниками Каддафи и оппозицией. В том же году руководитель страны был свергнут и убит без суда и следствия боевиками.

На прошлой неделе власти Алжира заявили, что вдова Каддафи и трое его детей покинули эту страну.

"Жена, два сына и дочь Каддафи, а также их дети находятся в Омане с октября прошлого года, - заявил представитель правительства султаната. - Мы уже одобрили их прошения об убежище, поставив условие, что они не будут участвовать в политической деятельности".

Министр иностранных дел и международного сотрудничества Ливии Мухаммед Абдельазиз сказал, что пока рано говорить о том, направит ли ливийское правительство Оману запрос о выдаче членов семьи бывшего правителя страны.

"Оман - суверенное государство, и оно имеет право, как другие страны, принимать тех, кто обращается за убежищем, а также представителей политической оппозиции", - заявил глава МИД Ливии.

Сын Муамара Каддафи Сейф аль-Ислам, считавшийся его наследником, был захвачен вооруженными формированиями повстанцев при попытке бегства за границу в ноябре 2011 года. Сейчас он находится в заключении в городе Зинтан. Сейф аль-Ислам впервые предстал перед судом в январе этого года. Бывшие оппозиционеры отказались выдавать его Международному уголовному суду в Гааге и намерены судить его сами.

Еще один сын Каддафи, Саади, бежал в Нигер.

Двое других сыновей погибли во время вооруженного конфликта в Ливии: Сейф аль-Араб и трое его малолетних детей стали жертвами натовской бомбардировки Триполи в 2011 году, а Хамис пал в боях с вооруженной оппозицией.

Еще один сын Каддафи, Мутасим, был убит повстанцами после того, как они взяли его в плен во время штурма родного города его отца, Сирта.