В Минске за неподчинение властям осудили троих украинцев

Об этом передает РИА «Новости».

Сотрудники милиции задержали восьмерых участников акции оппозиции, трое из которых - граждане Украины - Юлия Гришчук, Юлия Сливинская и несовершеннолетний Назар Зеленковский. Их обвинили в неподчинении требованиям органам правопорядка. Ночь они провели в минском центре изоляции правонарушителей.

В итоге суд Советского района Минска вынес Н.Зеленковскому предупреждение. За подростком уже выехали родители, и ожидается, что они заберут сына в Киев во вторник. До того, как Н.Зеленковского отпустят, белорусские власти решат вопрос о его депортации и запрете въезда в страну на определенный срок.

Ю.Гришчук и Ю.Сливинскую судья наказал административным арестом сроком на сутки каждую. Так как девушки этот срок уже отсидели, их освободили сразу после суда. Теперь им грозит депортация и запрет въезда в Беларусь.

Вместе с украинцами перед судом предстали и пятеро граждан Беларуси. Их наказали более сурово - некоторые из них получили штрафы по 40 базовых величин (около 500 долларов), а некоторые - аресты сроком по пять суток.

Акция оппозиции в Минске была приурочена к дате основания Белорусской народной республики (БНР), которая была провозглашена в ночь на 25 марта 1918 года в условиях германской оккупации. БНР просуществовала несколько месяцев. В январе 1919 года в стране была установлена советская власть. В этот день белорусская оппозиция традиционно проводит акции под названием "День воли".