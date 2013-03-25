Баррозу решил создать рабочую группу по оказанию помощи Кипру

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Ж.М.Баррозу заявил сегодня на брифинге.

“Я решил создать рабочую группу для Кипра”, - сказал Президент Еврокомиссии.

Он отметил, что вызовы, стоящие сегодня перед Кипром, являются очень значительными, поскольку его экономическая модель продемонстрировала свою нежизнеспособность.

“Нам нужно думать не только о финансовой стабильности, но и о новом старте реальной экономики”, - подчеркнул Ж.М.Баррозу.

По словам Президента Еврокомиссии, рабочая группа будет работать в Брюсселе, и ее деятельность будет координировать вице-президент ЕК, ответственный за экономические и монетарные вопросы, Олли Рен.

Отвечая на вопрос относительно подозрений в том, что Кипр является местом отмывания средств, преимущественно российского происхождения, Президент Еврокомиссии отметил, что такие сообщения вызывают обеспокоенность. В связи с этим он приветствовал решение власти Кипра пройти независимый аудит на предмет выявления схем отмывания средств, который будут проводить международные экспертные центры, в том числе представители Moneyval – специального Комитета экспертов Совета Европы по вопросам взаимной оценки мероприятий по противодействию отмыванию денег.

Как сообщал УНИАН, сегодня страны еврозоны, Еврокомиссия, МВФ и ЕЦБ приняли политическое решение о предоставлении Кипру финансовой помощи в размере 10 млрд евро.

Согласно решению, будет проведена е реструктуризация второго крупнейшего банка острова Laiki bank. Таким образом, Кипр сможет избежать дефолта.