Сегодня - день памяти жертв разрушительного землетрясения в Японии

Траурные мероприятия, посвященные памяти жертв стихийного бедствия, пройдут сегодня по всей стране.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, в основной церемонии, которая состоится в одном из токийских залов, примет участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ и все члены его кабинета. Минута молчания будет объявлена в 14:46 по местному времени - в тот момент, когда 11 марта 2011 года страну сотряс первый подземный толчок.

На протяжении минувшей недели вся Япония уже вспоминала о национальной трагедии, которая стала крупнейшей за всю послевоенную историю страны. Большую часть эфира национальных телеканалов заняли специальные передачи с рассказами о переживших удар стихии людях, о судьбах беженцев и о жизни пострадавших районов. Восстановительные работы здесь все еще далеки от завершения и, по оценкам местных властей, могут занять от 3 до 15 лет. Среди основных проблем - медленное обновление разрушенной инфраструктуры и сильный отток населения. После стихийного бедствия только три наиболее сильно пострадавшие префектуры - Мияги, Фукусиму и Ивате - предпочли покинуть уже свыше 72 тыс человек. Между тем, многие из оставшихся испытывают проблемы психологического характера. "Уже прошло два года, но я никак не могу понять, что мне делать дальше", - рассказал газете "Асахи" 38-летний Кэндзи Сакураи из города Натори /префектура Мияги/, который потерял жену и двух дочерей.

В ряде школ пострадавших районов прошли выпускные мероприятия, на которых дипломы об окончании среднего образования посмертно присудили десятиклассникам 2011 года, ставшим жертвами цунами. В городе Рикудзэнтаката /префектура Ивате/ на побережье Тихого океана торжественно установили памятник "дереву надежды" - огромной сосне, которая чудом устояла после удара цунами и стала символом восстановления страны для миллионов японцев.

Подземный толчок магнитудой 9,0 в Тихом океане у северо- восточного побережья основного японского острова Хонсю привел к многочисленным разрушениям и вызвал волну цунами, высота которой на отдельных участках достигала 40 метров. Стихия уничтожила целые города, а также вызвала аварию на АЭС "Фукусима-1", которая, в свою очередь, привела к загрязнению обширных территорий радиоактивными веществами. Согласно последним данным, жертвами трагедии 11 марта 2011 года в Японии стали 15881 человек. Еще 2668 до сих пор числятся пропавшими без вести.