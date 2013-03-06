Ужасное ДТП в России: семь человек погибло

Авария произошла в 23.07 (21.07 по киевскому времени) в Спасском районе Приморского края, на 497-м километре трассы М-60, сообщают РИА Новости.

"В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей пострадали восемь человек, из них семь погибли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобили не загорелись, ограничений движения из-за аварии на трассе нет, пострадавший доставлен в Спасскую ЦРБ.