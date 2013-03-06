Ужасное ДТП в России: семь человек погибло
22:21, 06 марта 2013Мир
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Два легковых автомобиля столкнулись в среду на трассе М-60 в Приморском крае, погибли семь человек, один госпитализирован, сообщает в среду МЧС России.
Семь человек погибли в ДТП в Приморье
Авария произошла в 23.07 (21.07 по киевскому времени) в Спасском районе Приморского края, на 497-м километре трассы М-60, сообщают РИА Новости.
"В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей пострадали восемь человек, из них семь погибли", - говорится в сообщении.
Отмечается, что автомобили не загорелись, ограничений движения из-за аварии на трассе нет, пострадавший доставлен в Спасскую ЦРБ.
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