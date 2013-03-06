ЕС оштрафовал Microsoft на $732 млн за «навязывание» клиентам Internet Explorer

Регуляторы Евросоюза оштрафовали компанию Microsoft Corp. на €561 миллион ($732,2 млн) за то, что компания нарушила обещание предоставить клиентам Windows выбор интернет-браузера, пишет газета The Wall Street Journal.

Еврокомиссия заявила, что американская компания стала первой, на которую наложен штраф за нарушение добровольного соглашения с регулирующими органами, которое позволило бы 15 миллионам потребителей выбирать альтернативу браузеру Internet Explorer, - отмечает Газета.ру.

Комиссар ЕС по вопросам конкуренции Хоакин Альмуния отметил, что штраф станет предупреждением для других компаний, которые могут нарушить подобные обещания в будущем.

«Юридические обязательства, достигнутые в ходе антимонопольных разбирательств, играют очень важную роль в нашей правоприменительной политике, поскольку они позволяют быстро решать проблемы конкуренции», — сказал Альмуния.

Microsoft оказался недоступен для комментариев. Тем не менее компания осознала, что ей вряд ли удастся оспорить штраф после того, как она признала свою вину, но сослалась на технические неполадки.