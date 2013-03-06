Военные США заговорили о том, что санкции против Ирана не работают

Такое мнение высказал руководитель Центрального командования США генерал Джеймс Маттис на слушаниях в Сенате.

Он также добавил, что Тегеран обманывает мировое сообщество, когда продолжает обогащение урана и утверждает, что его усилия носят мирный характер, пишет Радио Свобода.

Между тем, министр обороны США Чак Хейгел на переговорах в Пентагоне со своим израильским коллегой Эхудом Бараком заявил, что Вашингтон обязуется не допустить получения Ираном ядерного оружия.

Руководитель МАГАТЭ Юкия Амано в понедельник заявил, что он не сможет назвать ядерную деятельность Ирана мирной, если Тегеран и дальше будет отказываться от более тесного сотрудничества.