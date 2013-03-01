Создан консорциум по изучению Голодомора

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Центра исследований освободительного движения.

Главным заданием консорциума является исследование, изучение, опубликование и распространение правдивой информации о Голодоморе в Украине 1932-33 годов с тем, чтобы украинская трагедия была шире признана в канадском обществе и была представлена в школьных программах по истории и геноциду, говорится в сообщении.

К реализации этого задания будут привлечены Центр исследований истории Украины им. Петра Яцика и Методический центр украинского языка при КИУС, а также педагоги, научные работники и институты на Западе и в Украине.

Как объяснили в Канадском институте украинских студий, консорциум имеет два главных направления: исследовательское и образовательное. Исследовательский компонент будет заниматься исследованиям Голодомора в сотрудничестве с учеными, университетами, рабочими группами, организациями и библиотеками на Западе и в Украине. Планируется опубликовать ряд научных статей, переводы документов на английский язык, справочник источников относительно Голодомора и серии «вопрос - ответ» для учителей, учеников и широкой общественности.

Дотационная программа будет стимулировать исследование малоизвестных аспектов Голодомора и его сравнение с другими геноцидами. В частности, научная конференция по случаю 80-летия большой трагедии украинского народа запланирована на 27-28 ноября 2013 года в Торонто.

Образовательный компонент будет акцентироваться на подготовке и распространении авторитетных и доступных ресурсов о Голодоморе для учеников, педагогов, школ, министерств и других учреждений, а также лоббировании вопроса включения тем, связанных с Голодомором, в учебные программы.

В КИУС отмечают, что пособие по Голодомору в Украине для учителей канадских школ появится уже нынешней весной. Его материалы будут разработаны на английском, украинском и французском языках в соответствии с возрастными особенностями учеников и предметом школьной программы. Образовательная конференция для педагогов запланирована в Торонто на 10-12 мая 2013 года.

В консорциум вошли известные на Западе и в Украине ученые из университета Торонто, Ратгерского, Стенфорского, Гарвардского университетов и Института истории Украины (Киев).

Джеймс Темертей, благодаря финансовому взносу которого и стала возможной реализация проекта, родился в Донецкой области в семье, которая пережила Голодомор. Он известен своей филантропической деятельностью, отметили в Центре исследований освободительного движения.