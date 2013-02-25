В Китае чиновник перепутал педали и врезался в кинотеатр: пострадали 26 человек
09:28, 25 февраля 2013Мир
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В Китае чиновник на служебном автомобиле перепутал педали тормоза и газа и врезался в здание кинотеатра.
Об этом передает «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.
Инцидент произошел в городском уезде провинции Хэнань, когда в Китае отмечался Праздник фонарей. В кинотеатре проходили праздничные мероприятия, поэтому в здании было много людей. По предварительным данным, пострадали 26 человек, двое находятся в тяжелом состоянии, отмечает «Газета.ру».
Семь месяцев назад чиновник перенес ишемический инсульт, поэтому не исключено, что ему стало плохо за рулем.
Полиция начала расследование инцидента и изъяла служебный автомобиль у чиновника. Администрация уезда уже принесла извинения пострадавшим и их семьям.
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