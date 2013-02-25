В нынешнем году экономика Евросоюза вырастет на 0,1%

В нынешнем году экономика стран Евросоюза вырастет лишь на 0,1%, ожидают в Еврокомиссии. Предыдущий прогноз, составленный в ноябре, предусматривал более значительное увеличение ВВП — 0,4%.

Основная причина коррекции кроется в продолжающемся кризисе еврозоны: ее ВВП не сможет вырасти даже на 0,1%, как ожидалось, а продолжит сокращаться. После падения на 0,6% в минувшем году может произойти снижение темпов спада вдвое — до 0,3%. Лишь в 2014 году Европу ждет восстановление позиций — рост на 1,6% и 1,4% соответственно, сообщает Коммерсант.

По словам исполнительного директора Международного фонда Блейзера Олега Устенко, ключевой причиной пересмотра прогнозов стала негативная ситуация во Франции.

В правительстве страны заявили о возможности пересмотра прогноза роста экономики с 0,8% до 0,2-0,3%. Еврокомиссия и вовсе оценила ее потенциал всего в 0,1% дополнительной добавленной стоимости. "Учитывая, что Франция — вторая по объему экономика еврозоны, негативная ситуация в этой стране повлияет на всю еврозону",— поясняет господин Устенко.

Впрочем, риски для Украины минимальные. По его словам, Франция не является ключевым рынком сбыта для украинской продукции, поэтому негативное влияние на Украину будет лишь косвенное. По подсчетам Евростата, в 2012 году украинский экспорт товаров во Францию составил $462 млн. Данные Госстата чуть выше — $549 млн.

Более важное значение для Украины будет иметь сохранение рецессии экономики Италии, которая после падения на 2,2% сократится еще на 1%. Эта страна, по европейским оценкам, является крупнейшим в ЕС потребителем украинской продукции ($2,31 млрд).

Среди других крупных импортеров товаров из Украины падение ВВП продолжится в Испании (-1,4%) и Венгрии (-0,1%). В группе стран, которые в минувшем году закупили украинских товаров на сумму более $1 млрд, стоит указать еще Польшу и Германию. И хотя они покажут положительную динамику, темпы роста их экономик снизятся: в Польше — с 2% до 1,2%, а в Германии — с 0,7% до 0,5%.

Эти страны в прошлом году купили у нас товаров на $1,99 млрд и $1,23 млрд соответственно.