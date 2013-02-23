Депардье получил постоянную прописку в Мордовии

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от министра печати республики Валерия Маресьева.

”Слава России, слава Мордовии. Это регион, не имеющий нефти и газа, но богатый людьми, которые воплощают идеи в жизнь”, - процитировал собеседник агентства слова Ж.Депардье после получения им российского паспорта с новой регистрацией.

Актер подчеркнул, что решение о регистрации в Мордовии не является формальным, а серьезно и обдуманно, связано с планами частого пребывания как в России, так и в самой Мордовии.

Ж.Депардье получил регистрацию в новостройке в центре Саранска, доме 1 на улице Демократической, в квартире родственников директора Госфильмофонда России Николая Бородачева, который является давним другом актера. В будущем актер планирует построить собственный дом.

Как сообщалось, Ж.Депардье решил поменять местожительство после налоговой реформы президента Франции Франсуа Олланда, который намеревался ввести налог в 75% на доходы более миллиона евро в год.

Актер в начале января получил российское гражданство, после чего посетил Мордовию и выразил желание обосноваться в республике. Он стал послом Мордовии в FIFA в рамках подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, матчи которого пройдут в Саранске.