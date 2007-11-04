Эксперт: Президент Пакистана не сможет удержать власть

После введения президентом Пакистана чрезвычайного положения администрация Джорджа Буша должна быть готова к тому, что уход Первеза Мушаррафа фактически предрешен, заявила в воскресенье в газете "Вашингтон пост" бывший помощник президента США Ксения Дорманди.

Дорманди до прошлого года занимала в администрации Джорджа Буша пост директора по странам Южной Азии в совете национальной безопасности (СНБ) при президенте США.

По ее словам, в Белом доме теперь "должны исходить из того, что его (Мушаррафа) уже нет, и неважно, кто его выгонит - народ или военные".

"Я будут очень удивлена, если он продержится хотя бы шесть месяцев", - заявила Дорманди.

Она считает, что администрация Буша совершила ошибку, посылая в течение последних нескольких месяцев Мушаррафу "противоречивые сигналы", позволив тем самым президенту Пакистана поверить в то, что он сумеет устоять и пережить последствия введения чрезвычайного положения.

При этом бывший помощник Буша обратила внимание на распространенное в субботу вечером в Вашингтоне заявление госдепартамента США, в котором подчеркнута поддержка народа Пакистана и демократического процесса, но ничего не говорится о поддержке самого Мушаррафа.

По данным "Вашингтон пост", администрация Буша была против введения чрезвычайного положения в Пакистане. Госсекретарь США Кондолиза Райс в минувшую пятницу лично звонила Мушаррафу и пыталась уговорить его не объявлять чрезвычайное положение, но президент Пакистана доводы Райс не воспринял, сообщает издание.

РИА "Новости"