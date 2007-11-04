Путин наградил медалью Пушкина двух граждан Украины

Президент России Владимир Путин вручил медали Пушкина шестерым иностранным гражданам - из Молдавии, Болгарии, Армении, Румынии, Украины и Японии.

Церемония состоялась в воскресенье в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Выступая на торжественном приеме по случаю Дня народного единства, Путин сказал: "Хотел бы сегодня, в этот знаменательный день вручить памятные медали Пушкина нашим зарубежным друзьям, много делающим для популяризации русского языка, для сохранения российского исторического и духовного наследия и, конечно, для укрепления научных и образовательных контактов между странами, народами и людьми".

Глава России вручил медали ученому секретарю Дома-музея Пушкина в Кишиневе Виктору Кушнеренко, председателю общества русистов Пловдива Маргарите Любомировой, директору ереванской школы номер 8 имени Пушкина Мариэтте Матхашян, профессору университета Канагава (Япония) Нобуюки Накамото, президенту академии наук Румынии Ионелу Хайдуку, а также директору Крымского республиканского музея Пушкина (Гурзуф) Наталье Богдановой.

В указе, подписанном 1 ноября, также значится заведующая Одесским литературно-мемориальным музеем А.С.Пушкина Алла Нирша, наряду с президентами Чехии Вацлавом Клаусом, Гайаны – Бхарратом Джагдео, Монголии – Намбарыном Энхбаяром, Хорватии – Стипе Месичем, бывшим председателем КНР Цзян Цзэминем и премьером Госсовета КНР Ли Пэном, первым замминистра иностранных дел Китая Дай Бинго, министром обороны Китая Цао Ганчуанем, директором гватемальского института культуры при Ассоциации имени А.Гумбольдта Ириной Дарлей, главным редактором чилийского журнала «Росинанте» Хосе Мигелем Варас Морелем, кубинским писателем Хулио Антонио Травьесо Серрано, заместителем директора Токийского института русского языка Ёсихико Мори, сотрудником компании «Киссинджер, Макларти Ассошиэйтс» (США) Томасом Грэмом.

Всего награждены 40 человек.

РИА "Новости"